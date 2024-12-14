TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor kafilesi dün gece ligin ilk yarısının son maçı olan Niğdespor deplasmanına gitmeden önce Yeşil Cephe taraftar grubu tarafından uğurlandı.

Denizlispor yönetimi kulübün anahtarını Büyükşehir Belediye Başkanlığına teslim ederken, taraftarlar moral vermek amacıyla takımı Niğde deplasmanına uğurladı. Taraftarlar tezahüratlarda bulunarak meşaleler yaktı ve takıma destek verdi.

Denizlispor tarafları deplasmana gidecek olan takıma her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Her zaman takımın yanındayız. Bu arma var oldukça bizi kimse yıldıramaz. Şehrin tek takımı Denizlispor’a herkesin destek olmasını istiyoruz” sloganları atıldı.