Merkezefendi Belediyesi’nce hayata geçirilen Denizli’nin ilk ve tek Halk Ekmek Fabrikası hizmete açılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olarak, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. Açılış törenimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olan Merkezefendi Belediyesi, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikası’nı faaliyete geçiriyor. 3 bin 600 metre kare kapalı alana sahip olan fabrikada; sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı ile Ege’nin en büyük entegre üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11.30’da Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi içerisinde açılacak. Açılış töreninde Halk Et ve Halk Ekmek ürünleri katılan vatandaşlara ikram edilecek.

Açılışa gitmek isteyenler için servis kaldırılacak

Halk Ekmek Fabrikası’nın açılış törenine katılmak isteyen vatandaşların ulaşımını sağlamak için Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndan, 1200 Evler Pazar Yeri’nden, Esentepe Pazar Yeri’nden ve Adalet Parkı Adliye Sarayı önünden eş zamanlı olarak saat 10.30’da servisler hareket edecektir.

"Hem uygun fiyatlı hem lezzetli, halk ekmek fabrikamız kapılarını açıyor"

Hane bütçelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olarak, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. 3 bin 600 metre kare kapalı alan içerisinde sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı ile Ege’nin en büyük entegre üretim tesisi olma özelliğine sahip Halk Ekmek Fabrikamız sizleri kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı gıda ürünleriyle buluşturacak. Üreten Merkezefendi hedefiyle çıktığımız bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlayacak olan Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikamız, 5 Şubat Çarşamba günü saat 11.30’da açılacak. Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi içerisindeki açılış törenimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.