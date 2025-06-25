Denizli’ye 10 kilometre mesafede doğal şelalesi, asırlık taş değirmeni ve bin yıllık astım mağazasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Çınaraltı Restoran, organik ve yöresel lezzetleriyle doğayla iç içe lezzet şöleni sunuyor.

Denizli’nin Honaz ilçesinde faaliyet gösteren Çınaraltı Restoran, doğal güzellikleri, otantik manzarası ve zengin menüsüyle başta yöre halkı olmak üzere yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. 20 dönüm arazi üzerine kurulan ve 15 yıldır Adem ve Fikriye Karabulut çifti tarafından işletilen restoran, 5 metre yüksekliğindeki doğal şelalesi, 150 yıllık un değirmeni ve bin yıllık astım mağazasıyla misafirlerine yeşille bezenmiş tarihi bir doku içerisinde yemek yeme imkanı sunuyor.

Denizli il merkezine 10 kilometre mesafede bulunan gizli cennet Çınaraltı Restoran, organik malzemelerden hazırlanan yöresel lezzetleri ve ferah alanlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İş toplantıları ve grup etkinlikleri için 1000 kişiye kadar organizasyonlara ev sahipliği yapabilen tesis, doğayla iç içe otantik bir atmosferde yüksek kalite standartlarını bütçe dostu fiyatlarla birleştiriyor. "Doğa sizi çağırıyor" sloganı ve zengin menüsüyle ziyaretçilerini ağırlan tesis, özellikle hafta sonları keyifli bir kahvaltı deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihi olarak güne güzel bir başlangıç sunuyor. Aile rahatlığı ve konforu lezzetlerle buluşturan tesis, sıcak ve samimi atmosferiyle şehrin kalabalığından uzaklaşarak, huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Doğan manzara eşliğinde yemeklerini yiyen yerli ve yabancı turistler, tarihi değirmen ve astım mağarasında resim çektirerek, anılarını ölümsüzleştiriyor.

Yatırımlarına devam ederek 15 yıldır doğayla iç içe hizmet ürettiklerini belirten işletme sahibi Fikriye Karabulut, "Çınaraltı Restoranda ağırladığımız müşterilerimiz, beklediklerinden çok daha güzel tarihi ve doğal bir ortamla karşılaşınca burayı ‘gizli cennet’ diye anmaya başladılar. Yerli ve yabancı turistler, doğal şelale manzarası eşliğinde sunulan yemeklerden özellikle has alabalığa büyük ilgi gösteriyor. Yeşillikler ve serin sularla bütünleşen tesisimizdeki tarihi un değirmeni ve doğal asım mağazası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yemeğin ardından 20 dönüm arazi üzerine kurduğumuz işletmemizi gezebilen misafirlerimiz, otantik bir ortamda keyiflerini ikiye katlayabiliyor. Ekonomik ve bütçe dostu lezzetli menülerimizi, kaliteli ve güler yüzlü hizmetten asla taviz vermeden ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Başta çevre illerimiz Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar ve Burdur başta olmak üzere ülkemizin farklı şehirlerin ziyaretçilerimizin yanı sıra Pamukkale ve tarihi alanları görmek için Denizli’ye gelen yabancı turistlerin bizi tercih etmelerinden dolayı mutluluk yaşıyoruz" dedi.