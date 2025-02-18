Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen Kent Market 19 Şubat Çarşamba günü hizmete açılıyor. Başkan Çavuşoğlu, Kent Market açılışına tüm hemşehrilerini davet etti.

Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketler ile geçmişte büyük ilgi gören uygun fiyatlı alışveriş anlayışı, Kent Market ile Denizli’de yeniden hayat bulacak. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği markette; bakliyat, süt, ekmek, yağ, şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünler de satışa sunulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projenin açılışı 19 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da 15 Mayıs Kent Lokantası yanında gerçekleştirilecek.

"Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü büyütelim"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkın temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Uygun ve kaliteli alışverişin yeni adresi olacak Büyükşehir Kent Market ile Denizli’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha sizlerle buluşturuyoruz. 19 Şubat Çarşamba günü saat 12.30’da 15 Mayıs Kent Lokantası yanında gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Hep birlikte dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü büyütelim" ifadelerini kullandı.