Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, su yönetiminde önemli bir başarıya imza attı. Denizli merkezde şebekeye verilen suyun SCADA sistemi üzerinden yapılan ölçümünde yüzde 100 oranına ulaşıldı.

Suyun korunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, SCADA sistemi ile su yönetiminde ilk kez %100 izlenebilirlik oranına ulaştı. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde şebekeye verilen içme suyunun SCADA sistemi üzerinden yapılan izlemelerde, ölçümü yapılan mahalle sayısı 85’ ten 111 mahalleye çıkarılarak önemli bir hedefe ulaşıldı. Kent merkezinde şebekeye verilen su miktarının hassas bir şekilde ölçümü, suyun dağıtım ağı üzerindeki tüm içme suyu depolarından verilerin anlık izlenmesi ve kayıt altına alınmasıyla su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetme hedefine ulaşıldı.

“Su kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz”

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, suyun hayati bir öneme sahip olduğu günümüzde SCADA sisteminin çok büyük kolaylıklar sağladığına dikkati çekti. Beşli, “İklim değişikliği ve kuraklık gibi zorluklara karşı, su yönetimine büyük bir önem vererek su kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için önemli adımlar atarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

SCADA sistemi nedir?

İngilizce, "Supervisory Control and Data Acquisition" kelimelerinin ilk harflerinden oluşan veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA’yı su yönetiminde kullanan DESKİ, sistem sayesinde milyonlarca liralık su ve enerji tasarrufu sağlıyor. SCADA sistemi ile su depolarının dolu veya boş olduğu kontrol edilirken, suyun klorlanması, debi ölçümleri, depolar arası su transferleri gibi birçok işlem merkezden gerçekleştiriliyor. Bunların yanında su terfi istasyonlarının kontrolü, atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun analizleri ve güneş enerji santrallerinin kontrolü gibi işlemler de tesislere gidilmeden takip edilebiliyor, bu da özellikle zaman ve işgücü tasarrufu yapılmasına imkan sağlıyor.