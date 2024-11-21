Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserde izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko konseri düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İki bin kişilik Özay Gönlüm Salonunu hınca hınç dolduran Denizlililer dünyaca ünlü piyanist Grinko’nun Valse, Epilogue, Carousel, Faulkner’s Sleep gibi sevilen bestelerini ilgiyle dinledi. Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini yorumlaması uzunca bir süre alkışlanan sanatçı Grinko, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar konser bitiminde dünyaca ünlü piyanisti ayakta alkışladı. Başkan Çavuşoğlu konserin ardından Evgeny Grinko’ya çiçek ve plaket verdi.

“Aşk bir şehre olan sevdaymış”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada aşkın güzel ve yaşanması gereken bir şey olduğunu belirterek, “Aşk sadece iki çiftin arasında değil, bir şehre olan sevdaymış. Aynı zamanda yüzü gülen insanların, farklı renklerde, farklı dinlerde, farklı dillerde olsa da sevgiyi paylaşabilmesiymiş” dedi. Konseri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içerisinde planladıklarını, ancak programların bir kısmını terör ve yangın nedeniyle ertelediklerini anlatan Çavuşoğlu, “Ama ondan sonra baktık ki bu ülkenin insanlarının, bu güzel bayramı kutlaması için her türlü felaket altında dahi bir arada, el ele olmaları gerektiği inancıyla dedik ki, ‘Cumhuriyet kanla kurulmuştur, canla kurulmuştur. Onu kuranların bizden beklentileri, her şartta Cumhuriyeti kutlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet sonsuza kadar ayakta kalacaktır”

Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ve biz biliyoruz ki bugün hep beraber yaşayabiliyorsak; kadınıyla, erkeğiyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşçe yaşayabiliyorsak ve benim gibi Serinhisar’ın ovasından çıkıp bugün Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olma onuruna ulaşabiliyorsak, bunun bir tek gerekçesi vardır o da Cumhuriyet’tir.” Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve şükranla anan Başkan Çavuşoğlu, “Buradan bir kez daha söz veriyoruz O’nun kurduğu Cumhuriyet sonsuza kadar ayakta kalacaktır” ifadelerini kullandı.