Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen Evde Sağlık Hizmeti Aracı, Denizli Devlet Hastanesine teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, kentte yaklaşık 6 bin hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve verimli olarak sürdürülebilmesi amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 1 adet Evde Sağlık Hizmeti Mobil Aracı, İl Sağlık Müdürlüğü önünde Denizli Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Erkaleli’ye anahtar teslimi yapılan Mobil Araç, Hastanenin Evde Sağlık Biriminde hizmet verecek.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Evde Sağlık Hizmetlerinin; tanısı konulmuş ve tedavisi düzenlenmiş tıbbi bakım ihtiyacı olan hastanın evinde, muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi ve hastalığıyla ilgili gerekli bilgilerin hasta ve yakınlarına aktarılarak onların eğitimini kapsadığını söyledi. Bu hizmetten özellikle son dönem kanser hastaları, palyatif bakım hastaları, ileri derece KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları, alzheimer, felç gibi yürüyemeyen, yaşlı, yatağa bağımlı kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan hastaların yararlanabildiğini anlatan Öztürk; "Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan veya yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda evde sağlık hizmeti alma talebinde bulunan ve bu talebi uygun görülen her birey evde sağlık hastasıdır. Evde Sağlık Hizmeti almak isteyen hasta ve yakınlarımız 444 3833 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Ulusal Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilirler. Çağrı merkezi hastanın bilgilerini aldıktan sonra ilgili koordinasyon merkezine yönlendirme yapar. Yönlendirmeden sonra Evde Sağlık Hizmetleri birimi hastayı evinde ziyaret eder, hastanın evde sağlık hizmetleri kapsamına alınıp alınmayacağına karar verir" dedi.

Denizli yaklaşık 6 bin vatandaşa evde sağlık hizmeti veriliyor

Denizli il genelinde aktif yaklaşık 6 bin hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında; ekiplerimiz tarafından hastalarımızın, evde gerçekleştirebilecek muayeneleri yapılıyor, yara pansumanı ve ilaç tedavilerinde destek sağlanıyor, kan tahlili yapılarak gerekli durumlarda ilgili branşa yönlendirmesi ve hastalarımızın rutin kullandıkları raporlu ilaçların yenilenmesi konusunda hizmet veriliyor. Yine hastalarımızın hastanede görüntüleme randevuları veya poliklinik randevuları varsa kayıtlı oldukları evde sağlık birimlerimize birkaç gün ya da bir hafta önceden haber vermeleri suretiyle ekiplerimiz, hastaları evde sağlık araçlarımız ile hastanelere randevu saatlerinde götürüyorlar. Denizli’de 2006 yılından bugüne 38 bin 84 hastaya ulaşıldı. Tüm kamu hastanelerimizde verilen evde sağlık hizmetlerimizde aktif 5 bin 908 hastamıza; 5 uzman hekim, 13 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 65 sağlık personelimiz ve 21 araç ile hizmet sunulmaktadır. Denizli Devlet Hastanemizde de 2006 yılından bu yana verilen Evde Sağlık Hizmetinde; şu anda aktif 2 bin 371 hastaya; 4 pratisyen hekim, 16 sağlık personeli, 4 şoförden oluşan ekiple hizmet verilmektedir. 1 nakil ve 3 mobil ekibiyle evde sağlık hizmetini gerçekleştiren Denizli Devlet Hastanemize bugün anahtar teslimini yaptığımız Bakanlığımız tarafından İlimize tahsis edilen yeni bir mobil aracımız daha eklendi. 3 aracımız vardı bu 4. aracımızla hizmetin etkinliğinin artacağına ve daha fazla hastaya ulaşılacağına inanıyorum. Çünkü evde sağlık mobil araçlarımız, sağlık ekiplerimizin hastaların evlerine giderek tıbbi hizmet sunumunu gerçekleştirmede ve hastaların tetkik ya da tedavi için sağlık kuruluşlarımıza taşınmasında büyük rol oynamaktadır. Hastalarımızı evlerinde yalnız bırakmayan tüm evde sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.