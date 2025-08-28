Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı
Üzerine ağaç devrilen belediye otobüsünde can pazarı
Denizli’de ekmek fiyatı yüzde 20 arttı. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı. Zam kent merkezinde 1 Eylül’de, bazı ilçelerde ise zamlı fiyat bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Denizli’de ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olsa da bazı ilçelerde karar bugünden itibaren geçerli oldu. Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik artışı açıkladı. Buna göre 200 gram ekmek kent merkezinde 1 Eylül’den itibaren 15 TL’den satılacak.

Kaynak: İHA