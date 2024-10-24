Denizli Büyükşehir Belediyesi, 24-25-26 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği Cumhuriyet Haftası etkinliklerini Ankara’da düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 24-25-26 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği gösteri ve konser programlarını Ankara’da düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Buna göre 24 Ekim 2024 Perşembe Atatürk 1-2 film gösterimleri, Onur Erol Çocuk Konseri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası - Kubat Konseri, 25 Ekim 2024 Cuma Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Cumhuriyet Konseri, Onur Erol Çocuk Konseri ile 26 Ekim 2024 Cumartesi Göksel Doğançay Konseri ve Cumhuriyet Bayramı Bale Gösterisi ileri bir tarihe ertelendi. Bunların yanında; Büyükşehir Belediyesinin söz konusu tarihlerde gerçekleştireceği zumba, step aerobik, judo, badminton ve tenis gösteri ve yarışlarının da önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısını kınayarak, “Halkımızın birlik ve beraberliğini bozmayı amaçlayan hain terör saldırıları asla amacına ulaşamayacaktır. Saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.