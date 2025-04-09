Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için bu gece ve Perşembe sabah saatlerinde zirai don beklendiğini ifade ederek, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.