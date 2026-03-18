Çivril Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri kapsamında ilçe halkı keyifli bir akşamda bir araya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Ömer Günday'ın seslendirdiği birbirinden güzel türküler, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliklerde sadece müzik değil, Ramazan gecelerinin vazgeçilmez geleneksel eğlenceleri de yer aldı. Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterileriyle özellikle çocuklar ve aileler keyifli vakit geçirirken, şenlik alanında renkli görüntüler oluştu.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, 'Ramazan Şenliklerimiz kapsamında Türk Halk Müziği sanatçımızın gönüllere dokunan türküleriyle hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz bir akşam yaşadık. Ayrıca Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterileriyle keyifli anlar geçirdik. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.