Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "2024 yılı içerisinde 35 metruk yapı, güvenlik riski oluşturmamaları için titizlikle ve gerekli tüm önlemler alınarak yıkıldı. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda, hemşehrilerimizin huzuru her zaman ön planda tutuldu" dedi.

İlkadım Belediyesi, mahallelerin daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması amacıyla metruk yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyor. Mahalle sakinleri için tehlike arz eden yapıların ortadan kaldırılması yönünde çalışmalarına devam eden Yıkım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak İlyasköy Mahallesi Aziziye Caddesi’nde bulunan bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalar sonucunda, bina tamamen yıkılarak kaldırıldı.

İlkadım’da metruk yapıların yıkımına güvenlik açısından büyük önem verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Mahalle güvenliği ve denetimlerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar dahilinde, ilçemizin daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına dönüşmesi için risk teşkil eden yapıların yıkımına devam ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğümüz yıkım faaliyetleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde 35 metruk yapı, güvenlik riski oluşturmamaları için titizlikle ve gerekli tüm önlemler alınarak yıkıldı. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda, hemşehrilerimizin huzuru her zaman ön planda tutulmuştur. Yıkılan her metruk yapı, mahallelerimizin güvenlik seviyesinin artmasına katkı sağlamıştır. Böylece vatandaşlarımızın evlerinde huzur içinde yaşamaları, sokaklarda ise güvenle hareket edebilmeleri mümkün hale gelmiştir. İlçemiz ve vatandaşlarımız için belirlenen program çerçevesinde yıkım faaliyetlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.