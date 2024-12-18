Denizli’de merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli’de saat 03.01 sularında deprem meydana geldi. Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hiseedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Dün gece saat 22.00 sıralarında yine aynı merkezli 2.1 şiddetinde küçük ölçekli bir deprem yaşanan Ertuğrul Mahallesi’nde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardındansi saat 03.08’de 2.0 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.