Geleneksel Türk müziği motiflerini Klasik Batı müziği formlarıyla birleştirerek özgün bir repertuvar oluşturan "3 Hisar" grubu, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Denizli’de sahne alacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sanatseverleri eşsiz bir müzik deneyimine davet ediyor. Geleneksel ve modern müziği ustalıkla harmanlayan 3 Hisar grubu, 28 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda sahne alacak. Müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Erdinç Şenyaylar, Engin Gürkey ve Hakan Dedeler, klasik gitar, vurmalı çalgılar ve bağlamanın muhteşem uyumu ile izleyicilere unutulmaz bir performans sunacak.

Farklı müzik kültürlerini bir araya getiren sanatçılar, dinleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşatacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu özel konser, sanatseverlere ücretsiz olarak sunulurken katılım için ebillet.denizli.bel.tr adresinden bilet temin edilebilecek.