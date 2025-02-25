Samsun Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Türk Halk Müziği Korosu, ’2. Geleneksel Türk Halk Müziği Konseri’ni verdi.

Vezirköprü MTAL öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Belediye Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. Konserde İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, koro şefi Sertan Turan’a özverili çalışmaları ile keyifli bir müzik dinletisi sundukları için teşekkür ederek plaket verdi.

Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Jandarma Komutanı J.Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.