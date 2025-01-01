Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2025 yılına Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen görkemli bir etkinlikle binlerce hemşehrisiyle birlikte girdi. Yeni yıl coşkusu, müzik, eğlence ve dayanışma dolu unutulmaz bir geceyle kutlandı.

Denizli 2025 yılına Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı muhteşem etkinlikle merhaba dedi. Delikliçınar Meydanı’nda hazırlanan Yeni Yıl eğlencesine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu’nun yanı sıra binlerce Denizlili katıldı. Sevilen DJ Ahmet Kömürcüoğlu ve enerjik sunumuyla tanınan MC Bayçelebi, performanslarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Meydanı dolduran Denizlililer, görsel ışık şovları ve müziğin ritmiyle unutulmaz bir gece yaşadı. Vatandaşların yeni yıl coşkusuna ortak olan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, herkesin yeni yılını kutlayarak, burada hemşehrilerine seslendi. Başkan Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki bu şehirde herkesin yüzü gülsün, her gün bayram olsun. Herkes kendi istediği gibi yaşasın. Kimse kimsenin hayatına karışmasın, herkesin özgürlüklerinin tam olduğu, birbirine saygılı olduğu, kocaman bir yürekle birbirini sevdiği bir Denizli olsun” ifadelerini kullandı.

“İnadına sevgi, aşk, barış ve özgürlük olsun”

2025’in birlik ve beraberlik ruhu ile geçmesini dileyen Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni Yılımızda kimse kimseyi ötekileştirmesin. Birbirimize baktığımızda ırkına, rengine, inancına, siyasi fikrine göre ayrışmadığı, hepimizin sadece insan olarak gördüğü 2025’i yaşamak istiyoruz. Bu coğrafyada bizleri hep ayrıştırmak, ötekileştirmek istediler ama öyle köklü bir Anadolu’da yaşıyoruz ki, binlerce yıldan bu yana Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Sağcı, Solcu hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz. Kim bizim huzurumuzu kaçırmak isterse istesin, inadına sevgi, inadına aşk, inadına, barış, inadına özgürlük diyeceğiz. 2025’te annelerin yüzünün güldüğü, istediğiniz her şeyin gerçekleştiği, umut ve hayallerinizin gerçeğe döndüğü bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Yeni yıl kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Öte yandan Başkan Çavuşoğlu sahneye çıkacağı esnada Deniz isimli bir genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak istediğini belirterek, Başkan Çavuşoğlu’ndan sürprizine destek olmasını istedi. Gencin bu isteğini kırmayan Başkan Çavuşoğlu, Deniz’i sahneye davet etti. Deniz sahnede kız arkadaşı Büşra Yücel’e evlilik teklifinde bulundu. Binlerce vatandaşın alkışları eşliğinde genç çift unutulmaz bir anı yaşadı. Başkan Çavuşoğlu, genç çifti kutlayarak mutluluklar diledi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Başkan Çavuşoğlu ve binlerce Denizlili hep bir ağızdan geri sayım yaparak 2025’i coşku ve sevinçle kutladı.