Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi iş birliğinde, “Yeşil Dönüşüm Sanayi Planı Kapsamında Buhar Sistemlerinde Yapılacak İyileştirmeler” konulu seminer düzenlendi.

Yeşil Dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında önemli çalışmalara imza atan Denizli OSB Müdürlüğü, “Yeşil Dönüşüm Sanayi Planı Kapsamında Buhar Sistemlerinde Yapılacak İyileştirmeler” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi iş birliğinde, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Denizli İl Temsilcisi Ali Pala oturum başkanlığı yaparken, önceki dönemlerde TTMD Başkanlığı da yapan Makine Mühendisi Cafer Ünlü konuşmacı olarak yer aldı.

Makine Mühendisi Cafer Ünlü, Yeşil Dönüşüm Sanayi Planı kapsamında küresel boyutta güncel yönetmelikler ve güncel konulardan bahsederek katılımcılara bilgi paylaşımlarında bulundu. Söz konusu mutabakatlar kapsamında sanayi tesislerinde yapılacak çalışmalar konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Endüstriyel işletmelerde birçok çalışmayı herhangi bir harcama yapmadan gerçekleştirmenin mümkün olduğunu, küçük hamleler ile sistemin kontrol altına alınıp yönetimin sağlanabileceğini belirten Cafer Ünlü, buhar sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler hakkında detay bilgilendirmeler yaptı. Tüm katılımcılar merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu.