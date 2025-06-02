Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından kurulan ülkemizin ilk özel mesleki eğitim merkezi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ne ileri seviye kaynak atölyesi kazandırıldı. Atölyede verilecek eğitimler geleneksel kaynak eğitimlerinin yanı sıra robot ve kaynak simülasyonları kullanılarak modern yöntemler ile düzenlenecek.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nca mesleki eğitime verilen önem ile nitelikli istihdamın oluşturulması amacıyla kurulan DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı ile uygulanmakta olan güdümlü proje kapsamında alınan Kaynak Robotu ve kaynak makinelerinin kazandırılmasının ardından kaynak atölyesi kurulumu da tamamlandı. Atölyede ilk eğitim, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardaki çalışanlara verildi.

Kaynak atölyesinde kurulumu tamamlanan 6 eksen Fanuc 100id kaynak robotu, 4 adet Gazaltı Kaynak makinesi, 1 adet TİG Kaynak Makinesi, 5 Adet camlı kaynak masası ve 5 adet kaynak siperliği ile kursiyerlerin eğitimine uygulamalı çalışmalar ile katkıda bulunulması hedefleniyor.

"Mesleki eğitime büyük bir katkı sunacağız"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Mesleki eğitimi önemsiyoruz. Sanayinin öncelikli ihtiyacı olan alanlardan Kaynakçılık alanında eğitimlere bir an önce başlamayı hedefliyoruz. Kaynak Robotu bizim için çok önemli. Endüstri 4.0 sanayimizin ana gündeminde yer alan bir konu. Kursiyerlerimizi ve DOSTEK Koleji öğrencilerimizi teknolojiye alıştırma ve kullanma noktasında eğitim amaçlı almış olduğumuz Kaynak Robotumuzu ve atölyemizi faaliyete aldık. Atölyemize yakın zamanda Kaynak Simülasyonu da eklemeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz ve kursiyerler için büyük bir kazanç olacak. Açacağımız kurslar ile dışarıdan yetişkin eğitimleri de gerçekleştireceğiz. İlimiz, Organize Sanayi Bölgemiz ve mesleki eğitim adına çok büyük bir kazanım sağlamış olacağız. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimizde düzenlenen eğitimlere vasıflı vasıfsız tüm vatandaşlarımızın katılmasını bekliyor, bir meslek edinme ya da kendilerini geliştirmeleri konusunda Merkezimize davet ediyoruz" dedi.