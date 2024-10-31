Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada; "Emeklinin çığlığına kulak verin. 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanlar 2025 yılında emekli olacaklardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacak" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada nüfusun yüzde 18’ine karşılık gelen emeklilerin karşı karşıya olduğu adaletsizlik ve karmaşık politikaya dikkat çekti. Emeklilik sisteminin tepeden aşağıya adaletsiz ve eşitsizliklerle dolu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, “15 milyonluk nüfusuyla kimi zaman oy deposu olarak istismar ettiğimiz, aylık 12 bin 500 liraya, 3 bin liralık bayram ikramiyesine tamah etmesini beklediğimiz, aldığı en düşük aylığı Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u iken bu yıl asgari ücretin yüzde 59’una gerilettiğimiz, ne kiraya ne gıdaya yeten maaşlarıyla gözden çıkardığımız insanlar onlar. Şimdi, hepimiz birden bu Mecliste ‘Emeklinin çığlığına kulak verin’ diye haykırıyoruz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun emeklilik sisteminde ortaya çıkarttığı adaletsizlikler ve haksızlıklar zaman içinde yapılan yamalarla giderilmeye çalışıldıysa da maalesef başarılı olamadı, aksine daha da arttı. Şimdi, emeklilerimiz yeni bir adaletsizlikle karşı karşıya. 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanlar 2025 yılında emekli olacaklardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacak” dedi.

Emekliler arasında uçurum artacak

Emekli maaşı hesaplamasındaki adaletsizliğin bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkat çeken Sema Silkin Ün, “Aynı şartlara sahip emekliler arasında uçurum daha da artacak. Bu fark öyle birkaç puanla da sınırlı kalmayacak, ömür boyu sürecek ve her zamla birlikte büyümeye de devam edecek. Bu farkın ardında yatan sebep, aylık bağlama oranlarının sistemdeki boşluğu. Yüksek enflasyon dönemlerinde güncelleme katsayısının yetersiz kalması, emeklilik başvuru zamanına göre yaşlılık aylıkları arasında ciddi farklara yol açıyor. Kanun, yıllık enflasyon oranı ve büyüme oranının yüzde 30’unu güncelleme katsayısına dâhil ediliyor. Daha önce bu oran büyümenin tamamıyla hesaplanıyordu ancak 2008’de yüzde 30’a düşürüldü, böylece ekonomik büyümeden emeklilerimiz pay alamaz hâle geldi. Bu tablo, sosyal güvenlik sistemimizin bir reform ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Emekli aylıklarının yıllık artışında kullanılan güncelleme katsayısının mutlaka değişmesi gerekir. Son yılın güncelleme katsayısının mı, yoksa yıl içinde yapılan artışın mı yüksek olduğu dikkate alınarak emekli maaşları hesaplanmalı ve bu adaletsizlik bu şekilde giderilmelidir. Yeter ki siz sorunu çözmek isteyin, yeter ki siz bütçeden alınan payın değişmemesine rağmen emeklilerin bütçeye yük olduğunu söyleyerek günah keçisi ilan etmekten vazgeçin. Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır ancak burada gördüğümüz adaletsizliğin bile yolunu kaybettiğidir. Emeklilik yalnızca bir maaş değil, emeklilik ömrünü çalışarak geçirmiş insanların hak ettiği onurlu bir yaşamdır; bizim emeklilerimiz haklı oldukları hâlde en ağır yüklerle yaşamaya mecbur bırakılıyorlar. Bu insanlar, hayatlarının son demlerinde bir gün bile. Emekliliğimiz huzur içinde geçsin’ demeyi sizce de hak etmiyorlar mı” ifadelerini kullandı.