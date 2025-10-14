Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk başkanlığında İlçe Sağlık Müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları’nın katılımıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Uz. Dr. Berna Öztürk, "Ekim ayında ilk 10 gün içinde en fazla mamografi çekimi yapan 30 merkezin içinde ilimizden Pamukkale KETEM 1., Merkezefendi KETEM 8. ve Mobil Kanser Tarama Tırımız da 11. sırada yer aldı" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Başkan Yardımcıları ve Birim Sorumlularının da katıldığı toplantıda; il genelinde yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak sahada yürütülen çalışmaların etkinliği, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetine yansımaları ayrıntılı olarak incelendi. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin GÖREN izleme ve değerlendirme sistemindeki birinci basamak sağlık hizmetleri göstergeleri üzerinden hizmet değerlendirmesi yapıldı. Halk Sağlığı Başkanlığı birim sorumluları tarafından birim sunumları yapılarak, iş ve işleyişe yönelik bilgilendirme ve değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda; İlçe Sağlık Müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarının talep ve önerileri görüşüldü.

Toplantı sonunda, 2025 yılında kanser taramalarında ve "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında hedef nüfuslara gören en çok başarılı performans sergileyen ilçelere teşekkür belgesi verildi. İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Berna Öztürk, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına tebriklerini ileterek ekipleri adına başarılı ilçelerin İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlarına belgelerini takdim etti.

Denizli, Türkiye’de birinci sırada yer aldı

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Denizli’nin, Türkiye geneli büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, Ekim Ayında ilk 10 gün içinde en fazla mamografi çekimi ile meme kanseri taraması yapan ilk 30 merkezin içinde birinci olduklarını söyledi. Uz. Dr. Berna Öztürk; "Sağlık Bakanlığımız tarafından Ekim ayında ilk 10 gün içinde en fazla mamografi çekimi yapan 30 merkezin içinde ilimizden Pamukkale KETEM 1., Merkezefendi KETEM 8. ve Mobil Kanser Tarama Tırımız da 11. sırada yer aldı. 2018 yılından bu yana yürüttüğümüz Pembe Şehir Projemiz ile bugüne kadar kanser taramalarında birçok başarı ve birincilik elde ettik. Bu yılda aynı hedefle çalışmalarımız devam ederken İlimizden 3 merkezin Türkiye geneli ilk 30’a girmesi bizleri yine gururlandırdı. Bu başarıda emeği olan tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine yıl bazında yürütülen kanser tarama programları ve "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" programlarında başarı gösteren, bugün belge verdiğimiz tüm ilçelerimizi kutluyorum. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının temelini oluşturduğunu bir kez daha vurgulayarak il ve ilçelerimizde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.