DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli ihracatı kasım ayında yüzde 19,1 artışla 385 milyon dolar oldu ve ülkemiz ihracatında 9. sıradaki yerini korudu” dedi.

Kasım ayı ihracat verileri Ankara’da açıklandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Zeybekci’nin de katılım sağladığı toplantı sonrası ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı açıklamada; “Ülkemiz ihracatı kasımda yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro/Dolar paritesindeki gerileme ve paritenin 1,05 bandına yerleşmesi Türkiye ihracatındaki gerilemede etkili rol oynadı. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı kasım ayında yüzde 19,1 artışla 385 milyon dolar oldu ve ülkemiz ihracatında 9. sıradaki yerini korudu. Ocak-Kasım döneminde Denizli ihracatı yüzde 5,1 artışla 4 milyar 033 milyon dolar seviyesine ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat ise kasımda yüzde 22,5 artışla 311 milyon dolar oldu. Küresel talepte yaşanan cansızlık özellikle yılın ilk yarısında ihracatımızı etkilemişti. Bunun yanı sıra, maliyetler ile döviz kuru arasındaki farkın yüksek olması da uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi sekteye uğratmıştı. Ancak yılın özellikle ikici yarısında, beklenen faiz indirimleri ve dış talebin bir miktar artmasıyla ihracatımız olumlu seyrine başladı. İhracat iklim endeksinin ekim ayında 51,1 seviyesine yükselmesi, dış talep şartlarındaki iyileşmeyi destekler nitelikte. Son 2 aydır Denizli ihracatında çift haneli artış açıklıyoruz. Ekimde yüzde 16,2 artan ilimiz ihracatı, kasımda yüzde 19,1 arttı. Bu anlamda ülkemiz ihracatından pozitif ayrıştığımızı belirtmek istiyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara, heyetlere katılım sağlayan, müşteri ziyaretleri gerçekleştiren tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Denizli’nin önde gelen sektörlerindeki görünüm sevindirici

Kasım ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendiren Başkan Hüseyin Memişoğlu, “Tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 15,6 artışla 120 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 21,9 artışla 81 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 21,6 artışla 49 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 6,4 artışla 37 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 13,3 artışla 23 milyon dolar olduğunu belirtebiliriz. Özellikle hazır giyim ve ev tekstili kanadında yılbaşı siparişlerinin kasım ayında yüklenmesi ihracatımıza çok olumlu katkı sundu. Ekimde ihracatını 2 katın üzerinde artırarak 11,6 milyon dolara taşıyan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörü, ihracatını yüzde 83 oranında artırarak 3,5 milyon dolara taşıyan meyve sebze mamulleri ile ihracatını yüzde 45 artıran ve 3 milyon doların üzerine çıkan kuru meyve mamulleri sektörü tarım sektörleri içerisinde öne çıktı” diye konuştu.

Zirvedeki ülkeler değişmedi

Kasım ayı ihracat verilerini ülke bazında değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 23,8 oranında artışla 51 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen Almanya’ya ihracatımız yüzde 0,4 azalışla 33 milyon dolar, ABD’ye ihracatımız yüzde 31,5 oranında artışla 32 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 53,5 artışla 30 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız yüzde 93,3 oranında artışla 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fas ve Yunanistan’a gerçekleşen ihracat artışları kasımda dikkat çekti. Ocak-Kasım döneminde Denizli’den toplam 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,2 puan oldu. İhracatın artışı ve ithalatın azalışı, dolayısıyla dış ticaret rakamlarının lehimize seyretmesi, net ihracatın büyümeye olan katkısının sürmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.