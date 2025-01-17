TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk yarıyı 32 puanla lider olarak tamamlayan Denizli İdmanyurdu, ikinci yarının ilk maçı olan Balçovaspor maçına da galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta ilk yarıyı 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 32 puanla lider olarak tamamlayan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ikinci yarının ilk maçı olan Balçovaspor maçına da 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Haftanın ilk idmanını Başkarcı Şehit Sami Stadı’nda teknik sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde yapan kırmızı siyahlılarda moraller üst seviyede. Yaklaşık 2 saat süren Balçovaspor maçı idmanını Kulüp Başkanı İbrahim Gürel’de izleyerek teknik heyet ile görüş alışverişinde bulundu ve takıma başarılar diledi.

Gökhan Kaynak: “İkinci yarıya çok iyi hazırlandık”

İkinci yarı hazırlıkları ve Balçovaspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Gökhan Kaynak ikinci yarıya çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yeni katılan transferlerimizin takıma adapte olması açısından iki ciddi takımla hazırlık maçı ile birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligin ikinci haftası bu hafta başlıyor. Biz deplasmanda Balçovaspor ile karşılaşacağız. Açık söylemek gerekirse ikinci yarılar her zaman daha zor geçmiştir. Çünkü ligin statüsünden dolayı ister alt sıralardaki takım. İster üst sıralardaki takımlar olsun mutlaka kadrolarını güçlendiriyorlar. Çünkü statü gereği il bazında üçüncü olduğun zaman direkt düşüyorsun. Tabi hiç kimse de düşmek istemez ”dedi.

“Herkes takımına takviye yaptı”

İkinci yarının daha zorlu mücadelelere sahne olacağına dikkat çeken teknik sorumlu Kaynak, “Dolayısıyla yukarıda olan takımlara baktığımız zaman ister istemez devre arasında bizim de yaptığımız gibi eksik gördüğümüz mevkileri kaliteli oyuncularla güçlendirerek yarışın içinde kalmak istiyorlar" diye konuştu.

“Takıma yeni gelenler de oldu gidenler de oldu”

Devre arasında bazı oyuncularla yollarını ayırdıkları ifade eden Gökhan Kaynak, “Vermiş oldukları emeklerinden dolayı onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu arada aramıza katılan arkadaşlar oldu. Gerçekten kaliteli oyuncular. Karakterli oyuncular. Bu hafta yaptığımızı iki ciddi hazırlık maçında özellikle ikinci maçta hepsini görme imkanımız oldu. Bize de katkıları olacağını bildiğimiz için tanıdığımız oyuncuları aldık. İnşallah ikinci yarı onların da yapacakları katkılarla birlikte hedefe doğru yürümek istiyoruz. Tabi kolay değil. İlk yarıyı lider bitirdik. Ama önemli olanın sene sonunda ipi göğüslemek olduğunu söylüyorum her zaman. Oyuncularımızla da zaman zaman bunu paylaşıyoruz, konuşuyoruz ”şeklinde konuştu.

“İnanmak başarmanın yarısı”

Kulüp olarak başarıya odaklandıklarına vurgu yapan Kaynak, “Ama inanmak başarmanın yarısıdır derler. Şu anda gerçekten inanan bir oyuncu grubuyla, karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmaktan son derece memnunum. İnşallah bu işin üstesinden gelebileceğimizi de biliyoruz. Bu hafta iyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz. Her hafta kazanarak devam etmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz. İkinci yarıya deplasman da başlıyoruz. Bir arkadaki takımla iki puanlık bir avantajımız var. Bir sonraki ile 3 puanlık avantajımız var. Dolayısıyla bunu kapatmak istemiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. İnşallah da öyle olur” ifadelerini kullandı.