TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Denizli İdman Yurdu Spor’dan Pamukkale Spor maçı sonrasında yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada; "Olayın Denizlispor’a mal edilmemesinin uygun olmadığını önemle belirtmek isteriz" denildi.

Denizli İdman Yurdu Spor, geçtiğimiz Pazartesi günü oynadıkları Pamukkale Spor maçı sonrası yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü As Başkanı Aykut Akçagül tarafından yapılan açıklamada; "10 Mart 2025 tarihinde Saraçoğlu Stadyumunda Pamukkale Spor ve Denizli İdman Yurdu U17 maçında yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Denizlispor yönetim kurulunun açıklamasını üzüntüyle okuduk. Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü olarak sporda dostluk centilmenlik ve kardeşlik değerlerini her zaman ön planda tutmaktayız. Yaşanan talihsiz olayın Kulübümüzün değerleri ile uyuşmadığını ve böyle bir durumun yaşanmış olmasından büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Maçta yaşananların, Denizlispor Kulübü ile ilgisi olmadığını, oynanan maçın Pamukkale Spor ve Denizli idman Yurdu arasında olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Pamukkale Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü olan kişinin aynı zamanda Denizlispor Altyapı Koordinatörü olmasından dolayı olayın Denizlispor’a mal edilmesinin uygun olmadığını önemle belirtmek isteriz. Maç sonunda yaşanan olayla ilgili olarak kulüp yönetimi tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, iki kardeş kulüp arasındaki ilişkilerin zarar görmesini istemediğimizi ve sporun birleştirici gücüne inandığımızı önemle belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.