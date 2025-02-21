Denizli genelinde YKS’ye girecek ve uygun şartları taşıyan adaylar Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki form ile birlikte, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesini 9 Mart’a kadar sisteme yükleyip sınav giriş ücreti desteğinden yararlanabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2025 YKS’ye başvuru yapacak ve uygun şartları taşıyan öğrencilerin üniversite sınavı giriş ücretlerini karşılıyor. Adaylar sınav giriş ücretlerini bankalara yatırdıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki form ile birlikte, ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesini 9 Mart’a kadar sisteme yükleyip sınav giriş ücreti desteğinden yararlanabilecek. Buna göre, uygun şartları taşıyan öğrencilerin ÖSYM başvuru kayıt ödendi belgesinin sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak, banka ve ÖSYM kontrollerin ardından öğrencilerin bildirdiği hesaplara sınav ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak. Öte yandan 6 Şubat’ta başlayan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının da 3 Mart’ta sona ereceği hatırlatması yapıldı.

Kimler başvurabiliyor?

Denizli sınırları içerisinde yaşayan, hane geliri en fazla iki asgari ücret olan, ayrıca hanede yaşayan bireylerden vergi mükellefiyeti bulunmayan, tapu kaydı olmayan, hanede binek, iş makinesi, traktör vb. ticari araç kaydı bulunmayıp var ise 2020 model (5 yaş altı) en fazla bir araç kaydı bulunan lise veya dengi okulların son sınıflarında okuyan öğrencilerin ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak üzere başvuru yapmaları halinde, sınav ücretlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında karar verilmişti.