Denizli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü yurttaşların evlerinde yaşadıkları su ve elektrik sorunlarına 7 gün 24 saat ücretsiz tamirat desteği verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal projelerine bir yenisini daha ekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Mini Bakım Onarım Ekibi, alet çantalarını alarak sahaya çıkıyor. Talep oluşturan ihtiyaç sahibi yurttaşların evlerine giden ekipler, sorunlu su ve elektrik tesisatlarını tamir edecek. 65 yaş üstü vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden başvuru yapabilecek. Söz konusu destekten faydalanmak isteyen yurttaşların Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet ediyor olmaları, hane halkı gelirinin 15 bin TL’yi geçmemesi, sadece personel desteğinin sunulacağı ve gerekli malzeme temininin ise başvuru sahibine ait olduğu belirtildi.

“Ulu çınarlarımızın yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, söz konusu hizmet ile 7 gün 24 saat demeden ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Çalışma arkadaşlarımız mini tamir desteğimiz ile elektrik ve su tesisatı ile ilgili küçük tamir işleri yapacak. Hemşehrilerimizin hayat kalitesini yükseltmek adına gece gündüz demeden gayret edecek. Biz istiyoruz ki, bu güzel şehirde yaşayan herkes mutlu olsun, bu anlayışla tüm imkanlarımızı halkımız için seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.