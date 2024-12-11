Denizli Büyükşehir Belediyesi, ebeveynlerin bebeklik ve erken çocukluk döneminde yaşadıkları sorulara yanıt bulabilecekleri bir etkinlik düzenliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ebeveynlerin bebeklik ve erken çocukluk döneminde yaşadıkları sorulara yanıt bulabilecekleri bir etkinlik düzenliyor. Doç. Dr. Akgün Ölmez Türker’in “Bebeklik ve Erken Çocuklukta Nörolojik Gelişimin İpuçları: Ne Zaman Hekime Başvurmalıyım?” başlıklı semineri, 12 Aralık 2024 Perşembe akşamı saat 20.00’de, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi S1 Salonu’nda gerçekleşecek.