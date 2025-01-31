Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayacak olan 28’inci Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2025’te, şehrin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için yerini alacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde 28’inci Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT 2025’te boy gösterecek. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında gösterilen her yıl 30 Bine yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlayan fuarda ‘Turizm Şehri Denizli’ Denizli Büyükşehir Belediyesince temsil edilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi EMITT 2025 Fuarı’nda Hall-7 Standa-7471’de yer alacak. Ziyaretçiler kentin tamamını özellikle ‘Lykos’u keşfet’ sloganıyla antik kentleri yakından tanıma fırsatını burada yakalayacak. Denizli’nin turizm potansiyelini artırmak ve kente daha fazla turist çekmek amacıyla hazırlanan stantta, Denizli Büyükşehir Belediyesi şehrin öne çıkan değerlerini sunacak.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale’nin beyaz travertenlerinden Lykos Vadisi kentlerine, termal turizmden kış turizmi ve doğa sporlarına kadar şehir turizmini en etkili şekilde tanıtarak ‘Turizm Şehri Denizli’ hedefine uygun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, bu vesileyle EMITT 2025’e katılan herkesi Denizli’nin güzelliklerini görmeye Denizli Büyükşehir Belediyesi standına davet etti.