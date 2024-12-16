Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı, 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları’nda 50 metre, 100 metre, 200 metre sırt üstü ve 50 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu oldu. Sarhanlı aynı zamanda 50, 100 ve 200 metre sırt üstü stilinde yaptığı derecelerle Türkiye rekorunu kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakaları’na Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Sarhanlı damgasını vurdu, Denizli’yi gururlandırdı. 183 kulüp, 690 sporcunun yarıştığı müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor 8 sporcu ile Denizli’yi temsil etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Mehmet Sarhanlı 50 metre, 100 metre, 200 metre sırt üstü ve 50 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu Mehmet Sarhanlı aynı zamanda 12 Yaş 50 metre, 100 metre ve 200 metre sırt üstü stilde yaptığı derecelerle Türkiye rekoruna ulaşarak çok önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda Büyükşehir Belediyesporlu sporcular farklı kategorilerde toplamda 6 altın 8 gümüş 11 bronz madalya almaya hak kazandı.

Karate Takımı da İstanbul’dan derecelerle döndü

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 35 ülke, 411 kulüp ve 4029 sporcunun katılımı ile 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Kupası’na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları da aldıkları derecelerle Denizli’yi başarıyla temsil etti. Sporculardan Masal Yorgun Minikler Kata’da ikinci; Hatice Bozkurt U-14 Bayanlar 48 kiloda ikinci; Emir Kağan Bekmezci U-14 Erkekler Katada ikinci ve Zeyneb Nur Gündoğdu ise 10-11 Yaş Bayanlar Katada üçüncü olarak Denizli’ye madalya ile döndü.