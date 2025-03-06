Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerde afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayati öneme sahip bilgiler paylaşılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından verilen Afet Farkındalık Eğitimleri kapsamında afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılması gerekenler ele alındı. Hafta boyunca şehrin farklı noktalarındaki okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğretmen ve öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatıldı. Afetler karşısında doğru davranış biçimleri hususunda bilgilendirilen öğretmen ve öğrencilere pratik uygulamalarla tatbikatlar yaptırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, afetlere karşı toplumsal farkındalık amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.