Çameli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Yöresel Ekmek Fırını projesi kapsamında satış noktalarının kurulumu tamamlandı.

Çameli Belediyesi tarafından vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla başlatılan Yöresel Ekmek Fırını projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Proje kapsamında planlanan satış noktalarının kurulumu gerçekleştirilirken, hizmet için geri sayım başladı. Satış ofisleri, Çameli Belediyesi Kapalı Pazaryeri girişine ve Belediye Hizmet Binası önüne konumlandırıldı. Kurulumu tamamlanan noktalar, fırında üretimin başlamasıyla birlikte vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Yerel üretimi desteklemeyi ve vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ekmek sunmayı hedefleyen proje, ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aydın, Yöresel Ekmek Fırınının kısa süre içinde üretime geçeceğini belirterek, hizmetin Çameli'ne hayırlı olmasını diledi.