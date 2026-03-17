Ramazan Bayramı öncesi ve süresince Manisa genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı. Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 2 bini aşkın emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.

Manisa Valiliği koordinesinde, Vali Vahdettin Özkan'ın talimatları doğrultusunda 13-23 Mart tarihleri arasında il genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri artırıldı. Vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri sahada yoğun mesai yapacak.

Alınan tedbirler kapsamında asayiş uygulamalarında 254 ekipte 1.071 personel görev alırken, trafik denetimlerinde ise 362 ekipte 1.084 personel sahada olacak. Böylece il genelinde toplam 616 ekipte 2.155 personel görev yapacak.

Bayram süresince özellikle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği güzergâhlarda denetimler artırılacak, kamu düzeninin sağlanması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Vali Vahdettin Özkan, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Özkan, trafik kurallarına titizlikle uyulması, aşırı hızdan kaçınılması ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Özkan, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Vali Özkan ayrıca tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.