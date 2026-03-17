AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Babadağ ilçesine ziyaret ederek devam eden spor yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında spor tesisleri ve planlanan projeleri gezen Subaşıoğlu, gençlerin spora yönlendirilmesi açısından yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. İlçede hayata geçirilen ve planlama aşamasında olan projeler hakkında Başkan Kumral'dan bilgi alan Subaşıoğlu, Babadağ'ın spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ise ilçede sporun yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attıklarını belirterek, desteklerinden dolayı AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından, spor yatırımlarının hız kesmeden devam edeceği ve gençlere yönelik projelerin artarak süreceği belirtildi.