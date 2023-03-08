Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde alacak-verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 31 yaşındaki C.İ. silahla vurularak yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde alacak-verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 31 yaşındaki C.İ. silahla vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.İ. (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında alacak-verecek meselesi sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Bu esnada ismi öğrenilemeyen şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile C.İ.’yi kolundan yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.İ., yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.