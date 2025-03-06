Ruha Group, 1 milyar TL yatırım ile Ramada by Wyndham iş birliğiyle Şanlıurfa’da beş yıldızlı oteli hayata geçirecek.

Türkiye, sahip olduğu mükemmel sahilleri, insanlığın başlangıcına uzanan tarihi, ortak geçmişinden filizlenerek büyüyen farklı kültürel değerleri ve gastronomi alanındaki çeşitliliği ile her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Türkiye, sahip olduğu bu zenginlik ile yerli ve yabancı turizm yatırımcılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ruha Group, Wyndham iş birliğiyle Şanlıurfa’da 5 yıldızlı bir Ramada otel projesine başladı. Şehrin merkezinde, geniş bir alan üzerine inşa edilen proje, 2025 yılının dikkat çeken yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Standart odalar, engelli odaları, deluxe süitler, residence konseptli aile odaları ve kral dairelerinden oluşan 154 odalı otelin toplam yatırım tutarı 1 milyar TL olarak açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü mimari karakteristiğe sahip olarak tasarlanan otelde, misafirlerin rahatlığı ve çocuklu ailelerin konforlu bir şekilde konaklaması için odalar 68 ve 81 metrekare olarak planlandı. Seyahat edenlerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunulacak. Bölge insanının konukseverlik kültürünü yansıtan geniş ve ferah mimarisi ile Türkiye’nin en büyük standart odalarına sahip beş yıldızlı otellerinden biri olacağı belirtildi.

Şanlıurfa’nın potansiyeli giderek artıyor

Kültür, inanç ve arkeoloji odaklı turizm potansiyeli ile Şanlıurfa önemli bir destinasyon olarak dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde 2023 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "Yılın Turizm Kenti" seçildi. Sağlık, sanayi ve ticaret odaklı turizm ise yükseliş eğiliminde. 1.700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin 2025 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Ruha Group Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, şehrin ekonomik potansiyelinden oldukça umutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Şanlıurfa, nüfus artış hızı ve genç nüfus oranı açısından Türkiye’deki iller arasında ilk sırada yer alıyor. Şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasında sanayinin payı her geçen yıl artıyor. Kent, enerji potansiyeli ve ulaşım altyapısı açısından güçlü bir seviyede bulunuyor. Kalkınma Yolu Projesi ile şehrimizin potansiyelinin daha da görünür hale geleceğini düşünüyorum. Bu beklentilerimiz doğrultusunda, dünya genelinde on binden fazla otelde hizmet vererek en yaygın otel zinciri unvanına sahip Wyndham Grubu ile iş birliği yaptık. Şanlıurfa’nın potansiyelini küresel ölçekte daha iyi tanıtmak, Urfa’yı yabancı turistlerin öncelikli destinasyonlarından biri haline getirmek ve turizm verimliliğini artırmak adına uluslararası markalarla iş birliğine önem veriyoruz."

"Gelecek planları iş birlikleri üzerine"

İsa İshakoğlu, "Otel projeleri, hem yapım aşamasında hem de işletme sürecinde bölge için önemli bir ticari hareketlilik sağlıyor. Ramada Şanlıurfa projesinde, yatırım aşamasında yerel ticari ilişkilere azami özen gösterildi. Onlarca farklı sektörden, yüze yakın firma ile çalışıldı" dedi. Bölgesel tedarikçilere katkı sağlayacak ve onlarla iş birliği yapacak şekilde çeşitli pazarlama stratejileri geliştirildiğini belirten İsa İshakoğlu, "Şehrimiz, 12 ay turizm hedefiyle uyumlu olup, farklı olanakları ile her türlü turiste hitap edebilecek zengin bir coğrafya ve kültüre sahip. Açılacak şehir hastanesi ile sağlık turizminde önemli gelişmeler olacağını öngörüyoruz. Bu alanda özellikle sağlık sektöründe tamamlayıcı hizmetler sunan yerel firmalarla iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, otelimiz ve otelimizin altında bulunan cadde mağazalarımız, şehir için önemli bir istihdam merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Tesisin tamamen uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edildiğini belirten İshakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Otelimizi Ramada standartlarına uygun olarak tasarladık. Enerji verimli sistemler kullanmamızın yanı sıra, otelin enerji tüketimi için güneş enerjisi santrali projemiz de planlama aşamasında. Bu süreçte yerli firmalarla çalışmayı amaçlıyoruz. GAP Bölgesi’nde yeni eylem planına göre turizm odaklı büyüme ön plana alınmış durumda. 2024-2028 dönemi için yaklaşık 500 milyar TL’lik bir bütçe ayrıldı. Bunun yanında, Şanlıurfa’nın arkeoloji potansiyeli herkesin malumu. Kişiselleştirilmiş deneyim alanında farklı iş birlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen şehrimizde, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile dünyada eşi benzeri olmayan deneyimler yaşatmayı planlıyoruz. Bu konuda teknoloji girişimleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendireceğiz."