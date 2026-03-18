İstanbul'da turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet Meydanı'nda yankesicilik yapan 2 kadın, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan para mağduruna teslim edilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yankesicilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, 17 Şubat'ta saat 11.30 sıralarında Fatih ilçesi Sultanahmet Meydanı'nda 2 şüphelinin bir şahsın dalgınlığından faydalanarak, çantasını örtmek suretiyle el çabukluğuyla para çaldığı tespit edildi. Olay yerinden kaçmak isterken şüpheliler polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmalarda G.T. (26) ve S.Ç. (30) isimli kadın şüphelilerin, K.U. isimli şahsın çantasından çaldıkları 8 bin 400 lira nakit para ele geçirilerek mağdura teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün 'yankesicilik' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kadınların, şahsın cüzdanını çaldığı anlar kameraya yansıdı.