Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil başka bir araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada kavşağa giren başka bir otomobile çarparak kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.