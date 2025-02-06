Denizli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu Müzik sınıfına enstrüman desteğinde bulunarak okulda eğitim gören çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’a elini uzattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, şube müdürleri ve personelden oluşan heyet, depremin ikinci yıldönümünde Hatay Defne Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlere unutamayacakları güzel bir sürprizle dayanışma örneğini sergiledi. Okulda bulunan müzik sınıfının enstrüman ihtiyacı olduğunu öğrenen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla müzik aletlerini temin ederek, okulda eğitim gören çocuklara hediye etti.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Hatay Defne Toygarlı Gazipaşa Ortaokulu Müdürü Ersen Keser, depremin ilk anından itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmadınız, çocuklarımız için çok önemli bir ihtiyacı karşıladınız. Sizlerin nezdinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.