Denizli Bilim Merkezi, uluslararası kardeş okul uygulaması projesi kapsamında kente gelen Makedonyalı gençleri ağırladı.

Uluslararası kardeş okul uygulaması projesi kapsamında Makedonya’nın Gostivar şehrinden kente gelen öğrenciler Denizli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Yaşar Kımıl Fen Lisesi’nin kardeş okulu olan Gostivar Belediye Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 60 kişilik grup Denizli Bilim Merkezi’nde lise öğrencilerine özel uygulanan atölyelere katıldı. Temel bilimler atölyesi, matematik atölyesi ve tasarım atölyesinde çeşitli çalışmaları deneyimleyen Makedonyalı gençler daha sonra planetaryumda “Işıktan Daha Hızlı” adlı film ile uzayın derinliklerini izleme imkanı buldu. Keyifli bir gün geçiren Makedonyalı öğretmen ve öğrenciler, Denizli Bilim Merkezi’ne hayranlıklarını dile getirerek güzel ev sahipliği için Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.