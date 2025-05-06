DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) tarafından düzenlenen "DÜDAM Seminer Günleri" etkinlik serisinin ikinci oturumu "Elektromanyetik Alanların Hücresel Etkileri: Doğrudan Uygulamalar ve Nanopartikül Destekli Yaklaşımlar" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

DÜDAM Toplantı Salonu’nda yoğun ilgiyle gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Şentürk, güncel biyofizik araştırmalarına ışık tutan çarpıcı bilgiler paylaştığı sunumunda, elektromanyetik alanların hücre biyolojisi üzerindeki doğrudan etkilerini ayrıntılı biçimde ele aldı.

Nanopartikül destekli modellemelerin deneysel çalışmalara kazandırdığı yeni ufuklara dikkat çeken Durmuş, hücresel düzeyde gözlemlenen biyofiziksel mekanizmaların ve bu mekanizmaların deneysel tasarımlarda nasıl yorumlandığına yönelik örnekleriyle katılımcılara disiplinler arası bir bakış açısı sundu.