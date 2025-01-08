Ayasofya Camii, Kariye Camii, Topkapı Sarayı ve Tokyo Camii gibi birçok tarihi ve önemli mabedin halılarının üretildiği Manisa’nın Demirci ilçesi, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Emevi Camii’nin halılarını dokumaya talip oldu.

Türkiye’de cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Manisa’nın Demirci ilçesi, Şam’da bulunan Emevi Camii’nin halılarını ücretsiz olarak üretip döşemek istiyor. Demirci Belediyesi ile ilçedeki köklü halı firmalarının desteğiyle üretilecek halıların nakliye ve döşeme işlemi de gönüllü olarak yapılacak. Yüzde yüz yün olarak Demirci’de dokunan halılar; Ayasofya Camii, Kariye Camii, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Selimiye Cami, Valide-i Atik Camii ve Sivas Divriği Ulu Camii, yurt dışında ise Kazakistan Seitzhan Qari Mosque Camisi, Japonya Tokyo Camii gibi tarihi camilere özenle döşendi. Halıcılıkta köklü bir tarih ve tecrübeye sahip olan Demirci’de üretilen yün halılar, yanmaz özelliği sayesinde camilerde yoğun olarak tercih ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, "İlçemiz yün cami halıcılığında iddialı bir konumdadır. İlçemizde dokunan halılar, Ayasofya Camii, Kariye Camii, Sultan Ahmet Camii, Selimiye Camii ve Topkapı Sarayı’na itinayla döşendi. Türkiye’de yün cami halıcılığında söz sahibi bir ilçeyiz. Son zamanlarda gündemde olan Suriye Şam’daki Emevi Camii’nin halılarını Demirci Belediyesi ve halıcılar olarak en güzel şekilde dokumaya ve döşemeye talibiz “dedi.