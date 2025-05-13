Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Manisa’nın Demirci ilçesinden dualarla uğurlandı.

Manisa İl Müftülüğü, İzmir 5. kafile olarak kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Demirci İlçe Müftülüğünce Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi önünde uğurlama programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan kasidelerle başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, "Şehrimizden bu yıl mübarek topraklara yol bulan nasipli kardeşlerimizsiniz. Aynı zamanda ilçemizin temsilcilerisiniz. Sizlerin ve bütün hac yolcularının yolu açık olsun. Rabbim her türlü zorluk ve sıkıntılardan sizleri muhafaza buyursun" dedi.

Programda anne ve babalarını uğurlayan aileler duygusal anlar yaşadı. Demirci’den mübarek topraklara hac için giden 30 vatandaş ibadetlerini tamamladıktan sonra 24 Haziran 2025 tarihinde yurda dönecekler. Hac uğurlama törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, aileler ve vatandaşlar katıldı.