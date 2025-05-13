Konya Karatay Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Mahallesi Akyol Sokak’ta devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Kılca, vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni asfalt sezonuyla birlikte hem merkezde hem de kırsal mahallelerde yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Sezonun başlamasıyla birçok noktada eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Karaaslan Mahallesi Akyol Sokak’ta yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılca, şu değerlendirmelerde bulundu; “Mahallelerimizde asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Bugün de Karaaslan Mahallemizdeki Akyol Sokak’ta yürüttüğümüz çalışmaları inceledik. Bu yol, Karaaslan Mahallemizden başlayarak Çatalhüyük Mahallemize uzanan 2,2 kilometrelik bir bağlantı yolu. Yaptığımız son çalışmayla bağlantının kalan 400 metrelik bölümünü de tamamlayarak yolu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.”

KILCA: BEREKETLİ VE VERİMLİ BİR SEZON OLACAK

Karatay’ın en uzak noktalarına kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karatay’ın dört bir yanında, merkezden en uzak mahallelerimize kadar altyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu yıl için asfalt ve parke uygulamalarını kapsayan kapsamlı bir yenileme sezonu planladık. Planlamalarımızı tamamladık, bereketli ve verimli bir sezon geçireceğiz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların Karaaslan Mahallemize ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”