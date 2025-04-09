Hatay’ın Defne ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sucundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan adli makamlarca hakkında verilen 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. adlı şahıs Çekmece mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA