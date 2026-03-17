HATAY (İHA) - Türkiye'nin en güneyinde yer alan Suriye sınırındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde 7 ayrı tepeye 7 Türk bayrağı dikildi.

Suriye sınırına yakın Türkmen vatandaşların yaşayan Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi, çevresindeki 7 tepe nedeniyle 'Yeditepe Mahallesi' olarak da biliniyor. Mahallede yaşayan gençler, Yayladağı Belediyesinden mahalleyi çevreleyen 7 tepeye bayrak dikilmesini talep etti. Gençler işbirliği yapan yetkililer harekete geçerek 7 tepeye bayrak direği dikerek Türk bayrağını göndere çekti. Mahallenin her yerinde görülebilen ve diğer 6 tepedeki bayraklardan daha büyük olan 12 metre bayrak ise görünümüyle dikkat çekti.

'Bu tepelerdeki bayrakların dalgalandığını gördüğümüzde bizi gururlandırdı'

Mahalledeki 7 tepede astıkları bayrakların dalgalandığını görünce gururlandığını ifade eden Murat Sarıkaya, 'Türkiye'nin en güney ilçesi olan Yayladağı ilçesine bağlı Bezge Mahallesi, Suriye sınırına yakın bir mahalledir. Burası Türkmen köyüdür, yıllardır burada yaşıyoruz. Mahallenin diğer ismi olan Yeditepe olması manasıyla bayrağımızı dalgalandıralım diye aramızda konuştuk. Kendi imkanlarımız dahilinde imece usulü 7 bayrağı tepelere diktik. Ayrıca bir bayrağımız 12 metre boyunda olmasıyla her yerden görülebilen bir yerde dikildi. 12 metrelik en büyük bayrağı da Yayladağı Belediyesi'nce karşılandı. Bu tepelerde bayrakların dalgalandığını gördüğümüzde gururlandık. Çevre köylere örnek bir çalışma oldu. İnşallah bazı köyler de bu şekilde bayraklarımızı dalgalandırır ve hiç inmez. Çünkü bayrağımız bizim için kutsaldır ve çok önemlidir. Bayrağımız değerlidir ve kimseye dokundurtmayız' ifadelerini kullandı.