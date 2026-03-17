Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçesinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.A. Dörtyol'da büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B. Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İHA