Hatay’ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hapis cezası aranan 3 kişi yakalandı, adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Dörtyol ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık suçundan 2 Yıl 5 Ay 5 Gün hapis cezasıyla aranan İ.D., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma- taşıma ve bulundurma suçundan hakkında 10 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. ile dolandırıcılık suçundan aranan A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.