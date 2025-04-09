Osmaniye Belediye tarafından Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri içerisine projelendirilen ‘Genç Kitap Kafe’ ders çalışmak isteyen öğrencilerin yeni gözde mekanı oldu.

Osmaniye Belediyesi "Proje ve Hizmet Üretebilen Çalışan Bir Belediyecilik" anlayışıyla çalışmalarına durmaksızın devam ederken öğrencilere yönelik projelendirilen ve belediyenin yeni parlayan yıldızı haline gelen ‘Genç Kitap Kafe’ ders çalışmak isteyen öğrencilerin kısa sürede vazgeçilmez mekanları arasında yerini aldı. Osmaniye Belediyesi Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri içerisine kurulan kafe, ders çalışmak isteyen öğrencilerin adaptasyonuna yönelik tasarlandı. Öğrencilerin derslerine yardımcı olması amacıyla yüzlerce kitaptan oluşan kütüphanenin de yer aldığı kafede, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyenler için ayrıcalık sunuyor.

Kişiye özel ders çalışma masaları ve ferah bir ortam olarak tasarlanan Genç Kitap Kafe, donanım yönüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Öğrencilerin derslerine yardımcı olması amacıyla donanımlı bilgisayarların bulunduğu ve ücretsiz internet imkanın da sağlandığı kafede, öğrencilerin talep ve isteklerini yerini getirmesi için görevliler de bulunuyor.