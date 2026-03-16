Osmaniye'de bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Zafer Camii'nde düzenlenen programa yüzlerce vatandaş katılarak, gecenin manevi huzurunu birlikte yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda Osmaniye İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından vaaz verildi. Müftü Taşcı, Kadir Gecesi'nin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gece olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Cami içerisinde oluşan manevi atmosferde vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti. Gözyaşlarının ve içten edilen duaların yükseldiği gecede cemaat, yatsı ve teravih namazını hep birlikte eda etti.

Programın ardından Osmaniye Türkiye Diyanet Vakfı ile Osmaniye Belediyesi tarafından camiye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.