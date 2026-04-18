Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in ailesinin acısı dinmiyor. Küçük çocuğun teyzesi Güllü Yeşil, yaşadığı derin üzüntüyü 'Geceleri uyuyamıyorum' sözleriyle dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Olayın ardından aileye taziye ziyaretleri sürerken, acılı teyze Güllü Yeşil yeğeninin yokluğuna alışamadığını ifade etti.

Yaşadığı acıyı dile getiren Güllü Yeşil, 'Geceleri uykular mı geldi gözüme, titreme tuttu duyunca. Üzülmez olur muyum yavrum, üzülmeyecek kuzu muydu. Mekanı cennet olsun, edenler de bulsun gözümün önünden gitmiyor' dedi.