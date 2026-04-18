Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler),Uğur okulları tarafından bu yıl altıncı kez düzenlendi.

Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı (UMUN), bu yıl 17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriliyor. Üç gün süren konferansta öğrenciler 'Küresel Sağlık ve İyi Oluşun Sürdürebilirliği' teması kapsamında konferans süresince; küresel sağlık politikalarından ruh sağlığına, sağlığa erişimde fırsat eşitliğinden çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine kadar birçok başlığı ele aldı. Konferans Türkiye genelindeki farklı kampüslerden 180 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

'Küresel sorunlara çözüm üretecekler'

Projede dünya genelindeki küresel sorunlara dikkat çekildiğini kaydeden Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 'Projelerimiz Dünya Sağlık Örgütleri. Dünyada birçok insan açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Bu ölümlerin nedenleri, çocukların erken yaşta ölmeleri, bunların önlemleri nasıl sağlanabilir. Çözüm olarak ne üretilmesi gerekiyor ise küresel bir çözüm üretmek için öğrencilerimiz kendi arasında dinleyecek, anlayacak ve çözüm üretecekler ve bu çözümleri raporlayacaklar. Raporları Birleşmiş Milletlere göndereceğiz. Türkiye'deki gençlik olarak dünyadaki sağlık sorununa bu yönden bakıyoruz diye sunacağız' dedi.

Düzenlenen konferansta öğrencilerin küresel sorunlar hakkında bilinçli olmasını ve bu konuda projeler üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Kurt şöyle konuştu:

'Dünyada olan küresel sorunların farkında olması ve küresel sorunlara nasıl çözüm üretmesi gerekiyor, ne düşünüyor ise bunu tartışmak için altıncısı olarak düzenlediğimiz bu konferansta 180 öğrencimiz burada ülkemizin sağlık sorunlarını tartışacak, kendi aralarında anlaşacak ve çözüm üretecekler. Böylece öğrenciler toplum karşısında konuşmayı, proje yapmayı ve kendisini ifade etmeyi toplum içerisindeki dünyada olan olayları fark etme konusunda öğrencilerimizin gelişimini sağlayacağız.'

3 gün boyunca sürecek konferanstan memnuniyet duyduğunu dile getiren öğrenci Zeynep Budak, 'Bu konferans küresel sağlık problemleri ile ilgili bilinçlenmesini ve bu problemlere çözüm bulmaları için güzel bir şans. Konferansımız öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri için güzel bir ışık tutuyor. Burada olmaktan çok mutluyum' şeklinde konuştu.